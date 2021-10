Emmanuel Macron, sfregio a Boris Johnson al G20: "Prima lo sfotte, poi gli ride in faccia". Un video pazzesco

30 ottobre 2021 a

a

a

Il G20 a Roma non aiuta a distendere le tensioni tra Emmanuel Macron e Boris Johnson. Complice un'intervista rilasciata dal presidente francese, dove ha affermato che fare marcia indietro sugli accordi post-Brexit "non è prova di credibilità". Una frecciata, l'ennesima, dopo lo scoppio della contesa sui diritti della pesca nelle acque tra i due paesi: Parigi accusa di aver ottenuto poche licenze dal Regno Unito, che avrebbe - è il biasimo di Macron - stracciato gli accordi post-Brexit.

Papa Francesco faccia a faccia con Biden, "la domanda che non gli ha fatto": un grosso caso in Vaticano

Una guerra destinata a continuare, visto l'annuncio dell'amministrazione francese di ritorsione a partire dal 2 novembre, a meno che, entro quella data, la politica britannica non rispetti i patti sulle licenze. "Non si tratta di un problema solo per gli europei ma per tutti i loro partner, perché quando impieghi anni a negoziare un trattato e poi pochi mesi dopo fai l'esatto contrario di quanto deciso, sugli aspetti che meno ti si addicono, non è un grande segno di credibilità", sono state le parole esatte di Macron al Financial Times.

Allarme black-bloc al G20, l'asse con i campi rom: un'ombra inquietante sul vertice dei potenti

Oltre all'intervista al vetriolo, però, il primo ministro dell'Eliseo ha sbeffeggiato BoJo anche in occasione del summit dei Venti. Il premier inglese si è posizionato per ultimo nella foto di gruppo, scatenando l'ironia di Macron. "Lo sfotte e parte una fragorosa risata", scrive Dagospia condividendo il frame del video che riprende il francese sghignazzare di gusto.

Macron sfotte Boris Johnson, qui il video

Video su questo argomento "Splendido vedervi tutti qui": le parole con cui Mario Draghi apre il G20

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.