Melania Trump schifata da Donald? Prima il sorriso, poi... video-choc dagli spalti dello stadio

01 novembre 2021 a

a

a

Ne è passato di tempo dall'ultimo video di Melania Trump "contrariata" al fianco del marito, l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Già, quella serie di video aveva fatto il giro del mondo: l'allora first lady che si lasciava andare ad espressioni di disgusto che in molti attribuivano come un sentimento tutto da rivolgere al marito.

"Ossessionata". Melania Trump, Donald e il sesso, un retroscena piccantissimo dalla Casa Bianca

Non solo quei video. Ci fu infatti anche il filone della "mano che fuggiva": Donald che cercava la mano della moglie e Melania che la faceva schizzare via, ben lontana, in segno di rifiuto (spesso e volentieri quando la coppia saliva a bordo o scendeva dall'Air Force One). Immagini, video e siparietti che alimentarono tutta la bibliografia sulla crisi di coppia, sull'imminente separazione che, però, ancora non è avvenuta. E pensare che quando The Donald lasciò con gran fracasso la Casa Bianca in molti la davano per certa, la separazione. E invece niente.

"Nel suo ufficio personale...". L'inquietante rivelazione su Melania Trump dell'ex portavoce: come era ridotta

Ma ora, ecco che a dare nuova linfa al filone spunta un nuovo video, spassosissimo e piuttosto clamoroso. Trump infatti appare di nuovo in pubblico. E lo fa di nuovo con Melania. La coppia è sugli spalti di una partita di baseball, le World Series in corso ad Atlanta. Ed ecco che il tycoon saluta e ringrazia i tifosi che lo acclamano sugli spalti. Al suo fianco, appunto, c'è Melania. Prima un sorriso, in verità un poco tirato. Poi si gira e mentre The Donald gigioneggia lei si lascia andare ad un'espressione che definire contrariata sarebbe riduttivo. Quasi schifata. Che succede?

Nel video, dal secondo 30 in poi:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.