Travis Scott, 8 morti al concerto del rapper a Houston: centinaia di feriti

Il festival musicale Astroworld a Houston, in programma lo scorso venerdì sera, si è trasformato in una tragedia: almeno 8 persone sono morte nella calca, come ha riferito il capo dei vigili del fuoco della zona, citato da Nbc News. Più di 300, invece, le persone rimaste ferite e poi trasportate in ospedale, stando a quanto comunicato dai funzionari di Houston. Pare, inoltre, che ben 11 delle persone trasportate in ambulanza negli ospedali fossero in arresto cardiaco.

La strage al concerto del rapper Travis Scott: guarda il video su Twitter

Ma cosa è successo di preciso? Stando a quanto filtrato finora, intorno alle 21 e 15 "la folla ha iniziato a comprimersi verso la parte anteriore del palco", ha detto il capo dei vigili del fuoco Samuel Peña in una conferenza stampa questa mattina. Pare inoltre che in molti abbiano oltrepassato le recinzioni per entrare all'evento, correndo verso il palco. Peña ha aggiunto che la situazione è degenerata, con i primi feriti: "Questo ha creato il panico, le persone iniziavano a cadere e perdere conoscenza".

All'evento in questione, che si è tenuto al NRG Park, erano presenti circa 50mila persone. Sold out. Il festival era stato organizzato dal rapper e produttore Travis Scott, che si è esibito proprio mentre sotto al palco la situazione era ormai fuori controllo. L'evento sarebbe dovuto durare due giorni, ma hanno già fatto sapere che la serata di sabato è stata cancellata. "I nostri cuori sono spezzati - ha detto il giudice della contea di Harris Lina Hidalgo -. Le persone vanno a questi eventi per divertirsi e rilassarsi".

