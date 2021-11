Aereo, le hostess in bikini e il college di Oxford... Decisione senza precedenti

06 novembre 2021 a

Il Linacre College, uno dei più prestigiosi della cittadella universitaria, cambierà nome e diventerà Thao College in onore di una imprenditrice vietnamita che lo ha finanziato con 155 milioni di sterline. Si tratta di una delle donazioni più grandi mai fatte ad un college inglese. Nguyen Thi Phuong Thao, la miliardaria che ha deciso di fare la donazione. gestisce affari in molti campi, come nel campo del petrolio. Tra l'altro ha fondato la compagnia aerea low cost VietJet Air, nota anche per far indossare dei bikini alle proprie hostess.

La compagnia aerea VietJet Air era stata molto criticata sui social per le nuove divise che le assistenti di volo devono indossare. Il caso era scoppiato dopo che una famosa modella di lingerie del Vietnam aveva postato sul proprio profilo Facebook le foto in bikini su un aereo.

VietJet ha già avuto problemi in passato per aver organizzato una sfilata lungo il corridoio centrale di un aereo durante un volo. Per questo show era stata multata in quanto aveva violato il regolamento aeronautico per aver organizzato uno spettacolo non autorizzato. Lo scopo della sfilata era l’inaugurazione del volo tra Ho Chi Minh City e la località balneare di Nha Trang. VietJet è una compagnia aerea privata e sta per quotarsi in borsa. Dopo la pubblicazione delle foto il suo valore è cresciuto del 30%. Una operazione commerciale che si inserisce in una politica pubblicitaria molto aggressiva, così come la scelta di donare tanti milioni di sterline ad uno dei più prestigiosi college di Oxford.

