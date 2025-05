Giorgia Meloni convoca l'ambasciatore israeliano dopo gli spari a Jenin

"Ho appena dato disposizione al Segretario generale del Ministero degli Esteri di convocare l'Ambasciatore di Israele a Roma per avere chiarimenti ufficiali su quanto accaduto a Jenin", lo ha reso noto il ministro degli Esteri Antonio Tajani su X dopo l'episodio avvenuto in Cisgiordania, dove l'esercito israeliano ha sparato diversi colpi d’avvertimento in aria in presenza di una delegazione formata da almeno 30 fra diplomatici arabi e dell’Unione Europea. La delegazione era in visita a Jenin, il campo profughi nella Cisgiordania occupata. E tra i diplomatici c’era anche il viceconsole italiano Alessandro Tutino, che sta bene.

La decisione di Tajani di convocare l'ambasciatore è stata condivisa dalla premier Giorgia Meloni. Stando a quanto si apprende, la presidente del Consiglio ha sentito al telefono il vicepremier e ministro degli Esteri per concordare la convocazione alla Farnesina dell'ambasciatore israeliano in Italia. Una mossa, viene spiegato, valutata non solo alla luce dell'episodio di oggi vicino al campo profughi di Jenin, ma anche nel contesto più ampio della drammatica situazione nella Striscia di Gaza.