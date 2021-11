Simone Kofe, il ministro delle Isole Tuvalu e il clima impazzito: "Guardatemi", un video scovolgente

07 novembre 2021 a

Una provocazione sconvolgente. Simon Kofe, ministro delle Isole Tuvalu, arcipelago della Polinesia dell'oceano Pacifico, ha inviato un video-messaggio ai "grandi" del mondo riuniti alla CoP26 e ai giovani in piazza in tutto il mondo, insieme a Greta Thunberg, per affrontare il tema dei cambiamenti climatici che minacciano il mondo. Kofe si è fatto riprendere davanti a un leggio, con alle spalle la bandiera nazionale. Piccolo dettaglio: le sue gambe sono immerse per metà nell'acqua.

Le Isole Tuvalu, così come le Maldive e tanti arcipelaghi e zone costiere in entrambi gli emisferi, stanno già facendo fronte con l'innalzamento del livello del mare causato dallo scioglimento delle calotte polari per effetto del surriscaldamento globale. Studi sempre più drammatici sostengono che tra pochi decenni anche la sopravvivenza stessa di Venezia sarà fortemente compromessa.

La tesi è sostenuta con forza da chi protesta per denunciare il climate change, con migliaia di giovani scesi in strada da Londra ad Amsterdam e Sidney. Greta, la giovanissima attivista volto del FridaysForFuture, si è scagliata contro i leader mondiali che pochi giorni fa si sono riuniti a Glasgow. Dietro i loro "bla bla bla", questa l'iconica definizione data dalla Thunberg alle trattative sulla de-carbonizzazione del mondo, c'è solo "un grande fallimento, l'hanno già capito tutti".



"La dichiarazione affianca l'ambientazione della CoP26 con la situazione della vita reale affrontata nelle Tuvalu - spiega il governo del ministro Kofe -, a causa dell'impatto del cambiamento climatico e dell'innalzamento del livello del mare, e sottolinea l'azione determinata che Tuvalu ha intrapreso per affrontare le questioni molto urgenti della mobilità umana nel quadro del cambiamento climatico".

