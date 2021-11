Meghan Markle, "ecco come si presenta". L'ultima pagliacciata della moglie di Harry, indiscrezioni sconcertanti

08 novembre 2021 a

a

a

Meghan Markle nonostante abbia rinunciato con il principe Harry ai titoli nobiliari, continua a presentarsi come duchessa di Sussex. Lo ha fatto quando ha scritto una lettera al Congresso americano sul congedo parentale retribuito e lo ha scritto nel suo libro per bambini. Un'abitudine che sembra non essere gradita a Buckingham palace e ai sudditi.

Video su questo argomento Meghan Markle, "il segreto scottante": il padre minaccia di demolire la figlia (e la Corona inglese). Si dice che...

"La panchina è di “Meghan, duchessa di Sussex” anche se non mette piede in Inghilterra da due anni, ha detto un assistente della famiglia reale al Sunday Times: “Come membro della famiglia reale, se usi il titolo, significa che stai alla larga dalla politica. La duchessa del Sussex non ha il diritto di avere una voce più potente di qualsiasi altra madre in America”.

Video su questo argomento "Hanno ingannato il mondo". Meghan e Harry, la menzogna sulla loro relazione: un'accusa che cambia la storia

In realtà per la "rimozione ufficiale, sarebbe necessario un atto del Parlamento, con uno statuto approvato sia dalla Camera dei Comuni che dalla Camera dei Lord", spiega un articolo di graziadaily.co.uk. Ed è improbabile che ciò possa accadere. Insomma, Meghan Markle di fatto può continuare a usare il titolo di duchessa di Sussex. L'unica cosa che non può fare assolutamente è presentarsi come "Sua Altezza Reale". Questo è l'unico titolo che Harry e consorte hanno perso, quello di HRH (Her/His Royal Highness).

Video su questo argomento Harry e Meghan Markle, sarebbe beneficenza? Hanno 60 milioni di dollari, ecco quanto donano: che imbarazzo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.