Il principe Harry costretto a tornare a Londra? Indiscrezioni inquietanti sulla salute della Regina Elisabetta

08 novembre 2021 a

a

a

Nonostante le rassicurazioni e nonostante la riservatezza, le condizioni della Regina Elisabetta continuano ad allarmare il Regno Unito. Già, la sovrana si troverebbe in condizioni precarie, tanto che Buckingham Palace sarebbe in allarme: non solo per lei, ma anche per gli eventuali assetti della monarchia nel caso lei dovesse scomparire.

Video su questo argomento "La Regina usa codici segreti per attaccarci". Meghan e Harry, il più clamoroso dei sospetti

E dunque si ragiona anche sul principe Harry, attualmente indicato quale consigliere di Stato, ruolo creato per aiutare il monarca regnante ogni volta che non è in grado di svolgere le proprie funzioni a causa di malattia o assenza. Ma le condizioni di salute della Regina hanno messo in luce le carenze degli attuali accordi sul consigliere di Stato: il duca di Sussex, infatti, non è in grado di svolgere i compiti ufficiali, proprio come il principe Andrea. Ragione, quest'ultima, per cui si sussurra che già nei prossimi mesi, per sopperire a tali mancanze, potrebbe essere conferito un titolo nobiliare a Beatrice ed Eugenia.

Video su questo argomento Harry e Meghan Markle? "La Regina Elisabetta non aveva altra scelta": duchi rovinati, la decisione della sovrana

Ma non solo. Fanno discutere le previsioni del professor Vernon Bogdanor, esperto di costituzioned britannica, il quale ha suggerito che la sovrana, affidando più compiti e doveriu ad altri membri della famiglia, potrebbe costringere Harry a rientrare nei ranghi reali. Bogdanor ha spiegato che alcuni membri dei Windosr, Harry compreso, "potrebbero intervenire per assumere più doveri reali" già nel prossimo futuro. E ancora, ha aggiunto che ci sarebbero delle limitazioni circa quel che possono fare.

E ancora, interpellato dal The Guardian, l'esperto ha aggiunto: "Ovviamente, man mano che la regina invecchia, più doveri saranno devoluti agli altri membri della famiglia reale. Gli altri reali possono fare qualsiasi cosa tranne le funzioni costituzionali, come l’udienza con il Primo Ministro e la firma degli atti del Parlamento". Insomma, qualcosa per Harry, nel futuro più immediato, potrebbe davvero cambiare.

Video su questo argomento Kirsty Bertarelli, la divorziata più ricca del mondo: quanto ha dovuto "sganciare" il marito

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.