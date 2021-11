To Lam, il ministro vietnamita si fa imboccare una bistecca da 600 euro: Londra, il video-choc

11 novembre 2021 a

Alla faccia della povertà. Il ministro della Sicurezza del Vietnam, il generale To Lam, è stato prima fotografato mentre rende omaggio alla tomba di Karl Marx, poi è stato pizzicato in ristorante di lusso. È accaduto a Londra durante la Cop26 per il clima, dove To Lam ha deciso di sfamarsi nel ristorante Nusr-Et di proprietà di Nusret Gökçe, più conosciuto con lo pseudonimo di Salt Bae. L'uomo, imprenditore e ristoratore turco, da tempo è idolo indiscusso sui social per la maniera bizzarra nella quale affetta e condisce la carne, facendosi scivolare il sale sull'avambraccio.

Proprio da lui ha deciso di andare il ministro che, in qualche filmato pubblicato su Tik Tok dall'account di Nusret, si è fatto addirittura imboccare. Immediata la polemica, visto che una bistecca nel ristorante costa circa 650 euro, mentre il salario mensile di un ministro in Vietnam – secondo l'Independent – si aggira tra i 500 e i 700 euro. Un conto salatissimo, soprattutto se si considera che a Ho Chi Minh City la popolazione sta facendo la fame.

Ma non è tutto. Perché l'hashtag #saltbae, diventato in men che non si dica, è stato bloccato. Un fatto inspiegabile, lo definisce la società madre di Facebook, che ha già provveduto a sbloccarlo. "Stiamo indagando sul perché sia successo", ha detto a Reuters un portavoce di Facebook. Ma il mistero rimane.

