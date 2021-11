Nuova Zelanda, il pinguino trovato a 3mila km dall'Antartide: perché è un caso sconvolgente

12 novembre 2021 a

Potrebbe essere l'idea di un soggetto per un film. Di quelli che vanno di moda oggi sugli animali o anche una rivisitazione in chiave moderna di un lungometraggio Disney e invece è una storia vera, che magari dopo essere diventata nota potrà trasformarsi in un film che racconta, appunto, le vicissitudini di un esemplare di pinguino Adelia, una specie che vive solo in Antartide, trovato su una spiaggia della Nuova Zelanda, ad almeno 3mila chilometri dal suo habitat naturale.

Harry Singh, la persona che per primo ha avvistato l'animale, ha detto di averlo inizialmente scambiato per un peluche. "Poi, però, all'improvviso ha mosso la testa e ho capito che era vero", ha raccontato. Singh ha avvistato il pinguino mentre passeggiava su una spiaggia della costa orientale. "Non si è mosso per un'ora, sembrava esausto", ha raccontato per poi rivelare ad un centro che si occupa della cura dei pinguini, anche per evitare che potesse essere aggredito da altri animali.

Gli esperti del centro si sono presi cura dell'animale, che era leggermente sottopeso e disidratato. Dopo alcuni esami, verrà probabilmente lasciato su una spiaggia più sicura. Si tratta del terzo avvistamento di un pinguino Adelia di cui si abbia notizia in Nuova Zelanda: altri due esemplari erano stati trovati rispettivamente nel 1962 e nel 1993. Si tratta, dunque, di casi estremamente rari. Uno spunto perfetto, quindi, per creare una storia per il grande schermo.

