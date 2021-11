Sophia Urista, orrore sul palco: la rocker urina in faccia al fan. Video-choc, immagini molto forti

16 novembre 2021 a

Un gesto disgustoso e per il quale la band Brass Against ora si scusa. A Daytona Beach, in Florida, la cantante del gruppo ha urinato in faccia a un fan, che si è reso disponibile a salire sul palco e a sdraiarsi per terra. La ragazza, Sophia Urista, si è così slacciata i pantaloni e ha fatto la pipì davanti a tutti. Una scena che non è piaciuta ai molti fan, che hanno immediatamente protestato tanto che l'esibizione – trasmessa in live streaming su Twitch – è stata interrotta proprio a causa del comportamento della cantante.

"Ci siamo divertiti molto ieri a sera a Welcome to Rockville - ha scritto la band tentando di giustificarsi - Sophia si è fatta trasportare. Non ce lo aspettavamo e non è qualcosa che vedrete nuovamente ai nostri spettacoli". Ma i fan non perdonano e per la cantante non è escluso che possano esserci provvedimenti.

Lei, 35 anni, si è fatta conoscere prima nel piccolo schermo partecipando come concorrente all'undicesima stagione di The Voice, in America. Poi il successo sui social, dove la donna conta oltre 78 mila utenti e condivide ogni giorno immagini della sua vita che condivide con Jess King, un'istruttrice di fitness a cui è legata dal 2015.

Qui il video del gesto estremo di Sophia Urista sul palco in Florida (immagini forti)

