Wimbledon, la Anisimova sta per servire? Un "botto" tra il pubblico, cos'è successo

Imprevisto in campo a Wimbledon durante il match tra la statunitense Amanda Anisimova e la ceca Linda Noskova. Qualcosa ha disturbato il gioco facendo spazientire le due tenniste. A un certo punto, come si sente in un filmato diventato virale, mentre Anisimova batte il servizio viene disturbata dall’apertura di una bottiglia di champagne da parte di un tifoso. Un "botto" di fronte al quale la tennista si ferma allargando le braccia in segno di esasperazione e dice: "Perché la stai aprendo proprio adesso?".

Il giudice di sedia, allora, rivolge un invito al pubblico: "Signore e signori, potreste evitare di aprire bottiglie di champagne mentre i giocatori stanno servendo?". La partita, poi, è andata avanti senza ulteriori intoppi. La statunitense ha battuto l'avversaria con un punteggio di 6-2, 5-7, 6-4 e ha così raggiunto i quarti di finale. Si tratta della sua seconda volta. Al prossimo turno incontrerà la russa Anastasia Pavlyuchenkova. Ai quarti del torneo inglese ci è arrivata anche Aryna Sabalenka, per la quale si tratta della terza volta a Wimbledon. Per un posto in semifinale affronterà la 37enne tedesca Laura Siegemund.