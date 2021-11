Boris Johnson, la deputata accusa il padre di molestie: "Pacche sul sedere" e quella frase agghiacciante

16 novembre 2021 a

a

a

Pesanti accuse contro il padre di Boris Johnson. Caroline Nokes, deputata 'tory', ha confessato di aver subito molestie da Stanley Johnson, storico esponente politico e padre del premier inglese. Il racconto è datato 2003, quando entrambi erano al congresso del partito conservatore a Blackpool. Qui Johnson avrebbe dato alla Nokes, candidata per il seggio di Romsey e Southampton North, delle pacche sul sedere.

Boris Johnson litiga con l'ombrello? Al suo fianco il principe Carlo, occhio al gesto "imperdonabile": primo ministro umiliato | Video

"Ricordo un uomo davvero importante (Johnson senior) - ha ammesso ai microfoni di Sky News - che mi dava pacche sul sedere più forte che poteva e mi diceva, 'oh, Romsey, tu hai un bel seggio'". Un racconto che non coincide con quello del padre di BoJo. "Non ho alcun ricordo", ha commentato Stanley, europarlamentare dal 1979 al 1984. Non è comunque la prima volta che il padre mette in imbarazzo il figlio alla guida del Regno Unito.

"Catastrofe, quasi annegato: salvo per miracolo". Follia-Johnson, la fonte governativa rivela: come stava per uccidersi

Oggi con le presunte molestie e ieri con la Brexit, che li vedeva uno contro l'altro. Stanley infatti è un fervente sostenitore dell'Unione europea a differenza del figlio. Ma non è tutto Johnson senior si è schierato contro Johnson Junior anche durante la pandemia, in particolare sulle misure sull'emergenza Covid imposte dal governo durante la pandemia.

Boom di contagi e morti nel Regno Unito? "Nuova variante", la peggiore delle evidenze: cosa c'è dietro all'ondata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.