Brooklinn Khoury, la modella sfregiata dal morso di un pit-bull: immagini drammatiche, ecco il suo volto oggi

Le hanno strappato il volto che è poi il suo biglietto da visita da lavorare. E' quello che è successo ad una modella cui è stato strappato il labbro superiore da un pitbull. La donna ha subito un intervento chirurgico da 400 mila dollari per cercare di ripristinare il suo sorriso. Brooklinn Khoury, 22 anni, di Mission Viejo, era pronto per girare il suo primo spot televisivo. Ma il 3 novembre 2020 è stata attaccata dal cane di un parente. "L'animale stava scuotendo la testa come un giocattolo" e le ha strappato l'intero labbro superiore e parti del naso.

La 22enne ha subito un intervento chirurgico che le ha cambiato la vita, per il quale ha ammesso di aver avuto "sentimenti molto contrastanti", a causa del lungo e faticoso processo di guarigione. Ha rivelato in un video di YouTube pubblicato pochi giorni prima di andare sotto i ferri che dopo l'intervento chirurgico, dovrà farsi mettere un sondino nel naso poiché non sarebbe stata in grado di muovere la bocca.

"Uscendo dall'intervento, non sarò affatto in grado di muovere la bocca, quindi devo avere un sondino per l'alimentazione nel naso. Devo seguire una dieta liquida. Devo stare in ospedale per cinque giorni dopo l'intervento. Sarà molto dura, quindi avrò bisogno di tutte le preghiere che posso ricevere. Devono prendere un'arteria principale e prendere la pelle, piegarla e mettermela in bocca. L'arteria deve fornire sangue, quindi mi taglieranno un po' il collo e prenderanno l'arteria sotto la mia pelle e la collegheranno al mio labbro in modo che io abbia il flusso sanguigno per la nuova pelle", ha raccontato spiegando che cosa ha dovuto passare sotto i ferri.

