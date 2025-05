Pistoia, pitbull sbrana bimba di 2 anni: dettagli atroci

In quel momento nell’appartamento non c’era nessun altro. Secondo le ricostruzioni iniziali, il pitbull coinvolto appartiene agli zii della bambina , che vivono insieme alla nonna e ai loro tre figli. Con loro, anche altri due cani: un secondo pitbull e un cane da caccia. Tuttavia, sembrerebbe che solo uno degli animali abbia aggredito la piccola.

Nel frattempo, la polizia municipale di Agliana ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. I tre cani presenti in casa sono stati presi in custodia dall’Asl per essere sottoposti a valutazioni veterinarie e analisi comportamentali. Le autorità hanno anche raccolto le prime testimonianze dei familiari e dei vicini.

Stando a quanto riferito, la bambina e i suoi cuginetti avevano già avuto contatti con i cani in passato, senza che si fossero mai verificati episodi di aggressività. Gli zii, al momento dell’accaduto, non erano in casa. Le indagini sono ancora in corso per stabilire eventuali responsabilità e comprendere cosa possa aver scatenato l’attacco improvviso del cane.