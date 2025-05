Nonna e bimba sbranate dal pitbull: orrore ad Agliana

Oggi, venerdì 30 maggio, poco dopo le 14 una bambina di due anni e sua nonna sono state azzannate da un pitbull ad Agliana, provincia di Pistoia, nella frazione di San Michele, in via Panaro. Le due sono state ricoverate in gravissime condizioni all'ospedale e si teme per la loro vita. Il fatto si è consumato nel giardino di casa di alcuni parenti, nello specifico i proprietari degli animali. Il pitbull avrebbe attaccato prima la bimba e poi la nonna, che aveva provato invano a salvarla.

Così la bambina è stata subito trasportata con l'elisoccorso al Meyer di Firenze dove è arrivata in codice rosso per una ferita a una gamba. La nonna, invece, si trova all'ospedale Pegaso di Pistoia, dove è stata trasportata anche la madre della bambina. Il motivo? La donna ha accusato un malore non appena appreso dell'aggressione. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale per le indagini. Una terza persona, sembra una parente, avrebbe poi messo in salvo la piccola portandola in strada e impedendo al cane di continuare a mordere le persone.