Sharbat Gula, la "ragazza afgana" ritratta da Steve McCurry è in Italia: ecco com'è oggi a 48 anni

25 novembre 2021 a

a

a

Sharbat Gula, la celebre "ragazza afgana" ritratta nell'85 da Steve McCurry per la copertina del National Geographic Magazine, ha trovato rifugio in Italia. La foto di quella che oggi è a tutti gli effetti una donna ha in breve tempo fatto il giro del web. Sharbat aveva chiesto al governo italiano di lasciare l'Afghanistan lo scorso agosto, quando sono tornati al potere i talebani. Così è stato organizzato il trasferimento nel nostro Paese nell'ambito del programma per l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini afgani.

Video su questo argomento Come "campano" i talebani oggi? "Lusso e kalashnikov", uno sconvolgente video da Kabul. E la legge islamica?

La Monna Lisa dell'Afghanistan, come fu definita l'allora 12enne, scovata dal fotografo americano in un campo profughi di Peshawar, divenne famosa in tutto il mondo per la profondità del suo sguardo, simbolo del dolore secolare di un paese dilaniato dalla guerra. Nel 2016 Sharbat Gula, che oggi ha 48 anni ed è madre di quattro figli, fu rimpatriata in Afghanistan dal Pakistan, dov'era stata arrestata - dopo decenni di permanenza - per possesso di documenti falsi.

Afghanistan, i talebani si prendono a pugni tra loro per il governo: leader in ospedale, ecco che roba sono

Ad annunciare il suo arrivo nel nostro Paese, una nota di Palazzo Chigi: "È giunta a Roma la cittadina afghana Sharbat Gula, che acquisì notorietà planetaria, sino a simboleggiare le vicissitudini e i conflitti della fase storica che l'Afghanistan e il suo popolo stavano attraversando".

Ecco i talebani distensivi. Orrore in piazza, cosa appendono alla gru: Conte l'ha visto?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.