Volodymyr Zelensky sulla Giornata della vittoria: "Il 9 maggio non garantiamo la sicurezza dei leader"

A Mosca si avvicina il 9 maggio, data in cui la Russia commemora gli 80 anni dalla vittoria sovietica nella Seconda guerra mondiale. Per l’occasione, il presidente Vladimir Putin si appresta a ricevere nella capitale i leader di circa 20 Paesi, tra cui il cinese Xi Jinping, il brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva e i rappresentanti delle nazioni tradizionalmente vicine alla Russia, come Cuba, Bielorussia e Kazakistan. Un’occasione chiave per il Cremlino per mostrare compattezza e influenza. Ma da Kiev arriva un avvertimento diretto.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha infatti lanciato un messaggio che non lascia spazio a interpretazioni, sostenendo di “non poter garantire la sicurezza” dei capi di Stato e di governo in visita a Mosca. “Non si sa cosa la Russia intenda fare in quella data. Potrebbe prendere varie misure, come incendi o esplosioni, per poi accusare noi”, ha dichiarato. Durante un incontro con la stampa, Zelensky ha aggiunto di “non intendere giocare, creando un'atmosfera piacevole per permettere a Putin di uscire dall'isolamento il 9 maggio”, rilanciando al contempo l’idea di una tregua di 30 giorni.