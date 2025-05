Australia, vince il laburista Anthony Albanese: è l'effetto-Trump?

È il Partito laburista australiano del premier Anthony Albanese a incassare la vittoria alle elezioni politiche. Il 31º primo ministro del Commonwealth dell'Australia dal 23 maggio 2022 batte il leader dell'opposizione di centrodestra, Peter Dutton. Quest'ultimo, ammettendo la sconfitta, dice di assumersi "la piena responsabilità". Con un terzo dei seggi scrutinati, i laburisti hanno così raggiunto - al momento - la quota dei 76 deputati necessari per la maggioranza alla Camera. Dutton, a capo della Coalizione Liberal-Nazionale (Lnp), non è dunque riuscito a farsi rieleggere nel suo collegio di Dickinson, a Brisbane.

"Siamo tutti australiani - commenta la vittoria Albanese -. Quindi, lavoriamo tutti insieme per costruire la nostra unità nazionale sulle solide fondamenta dell'equità, dell'uguaglianza e del rispetto reciproco". E ancora: "Miei cari australiani, so che il mondo ha messo a dura prova il nostro Paese negli ultimi tre anni. So che molti di voi hanno lavorato duramente di fronte a sfide significative, e so che c'è ancora molto da fare per aiutare le persone sotto pressione. Ecco perché è così importante che in questi tempi incerti, il popolo australiano abbia riposto nuovamente la sua fiducia nel Partito Laburista".