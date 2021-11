Charlene di Monaco "incinta". Bomba sul principe Alberto: "Cosa sta succedendo davvero"

27 novembre 2021 a

Nuova bomba di gossip su Montecarlo: la principessa Charlene di Monaco sarebbe "incinta". A sostenerlo il giornale tedesco Freizeit-Monat e diversi siti di gossip, secondo cui la moglie di Alberto di Monaco, da mesi al centro di un giallo legato alle sue condizioni di salute e alle frequenti "fughe" da casa, sarebbe in attesa di un terzo figlio all'età di 43 anni.

L'ex modella e nuotatrice sudafricana al momento risulta ricoverata in Svizzera, per curare una non meglio precisata malattia. Si parla di un grave stato di depressione che l'avrebbe nuovamente colpita pochi giorni dopo il suo ritorno a Corte dopo un lungo soggiorno solitario in Africa, lontano dal marito e dai due figlioletti Gabriella e Giacomo, gemelli avuti nel dicembre 2014.

La notizia, che il Principato non ha mai ufficialmente smentito, forse per non alimentare ulteriori "fake news", aggiunge dunque un dettaglio inquietante su un quadro già incerto sulla salute di Charlene: la versione ufficiale parla di una gravissima infezione alla gola, alle orecchie e al naso che l'avrebbe costretta a finire più volte sotto i ferri. Da Palazzo Grimaldi, e per l'esattezza dallo stesso Alberto di Monaco, qualche giorno fa dopo il trasferimento della moglie in una clinica in Svizzera ha dovuto però ammettere almeno parzialmente quello che secondo molti esperti di gossip reale sarebbe il vero problema della principessa: "Un profondo esaurimento, emotivo e fisico". Molto avrebbero pesato anche gli attriti familiari con la cognata, la principessa Carolina di Monaco sorella di Alberto.

Secondo il settimanale francese Voici, bibbia del pettegolezzo transalpino, "Charlene ha retto una settimana a Monaco, ma ogni volta che mette piede alla Rocca subisce pressioni. Si è ripresa, in questi mesi in Sudafrica, ma le sue condizioni restano preoccupanti ed è ancora troppo fragile per affrontare gli obblighi imposti dal suo ruolo". E quelle pressioni arriverebbero proprio da Carolina, tanto da far scrivere di un diktat di Charlene al marito: "O lei o me".

