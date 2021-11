Variante Omicron, l'ex ministro Fioramonti: "Cosa sta succedendo davvero". Bomba sull'Italia, Speranza che dice?

27 novembre 2021 a

La nuova "variante sudafricana" terrorizza l'Europa e l'Italia. Ma non il Sudafrica. Ad assicurarlo, intervistato dal Corriere della Sera, è Lorenzo Fioramonti, ex ministro dell'Istruzione del governo Conte 2 in quota Movimento 5 Stelle che si era dimesso a tempo di record a poche settimane dalla sua nomina come protesta per i pochi fondi destinati a scuola e università. Piccolo particolare, non insignificante: in Sudafrica è di casa, essendo stato insignito nel 2012 a 35 anni della carica di docente di economia politica presso l'Università di Pretoria ed essendo direttore del Centro per lo studio dell'innovazione Governance (GovInn) dello stesso ateneo sudafricano.

"C'è più panico in Italia e in Europa che qui", spiega al Corriere della Sera l'ex grillino, che si trova proprio in Sudafrica per partecipare al Forum Ambrosetti. Anche lui, come altri italiani, è bloccato nel Paese in seguito alla decisione del ministro della Salute Roberto Speranza di bloccare i voli di ritorno in Italia. "È una situazione assurda - denuncia il professore -. La situazione è tranquilla. Ieri c'erano 1.200 contagi e 20 morti. La nuova variante è la prima notizia dei tg, ma non c'è un clima da emergenza". Dall'ambasciata italiana in Sudafrica tutto tace: "Sarebbe dovuta essere qui anche la viceministro agli Esteri Marina Sereni ma all'ultimo ha cancellato la missione, credo per un caso di Covid in ambasciata. Ma trovo che questo blocco sia controproducente: punisce un Paese che sequenzia una variante, che invece è la cosa più importante da fare".

Fioramonti non è solo: anche la squadra di rugby delle Zebre Parma è bloccata in Sudafrica. I giocatori resteranno in isolamento in albergo in attesa che i vertici della United Rugby Championship organizzi il charter per riportarli in Europa, probabilmente a Dublino. "Questa variante è già presente in Belgio - chiude polemicamente Fioramonti -: abbiamo forse bloccato i voli dal Belgio? È una reazione isterica, rovina l'economia e non serve a niente". E intanto si continuano a segnalare nuovi casi sospetti, dai 61 passeggeri positivi al Covid atterrati all'aeroporto di Amsterdam a un caso di "Omicron" in Repubblica Ceca e uno, possibile, in Germania.

