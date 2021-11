Royal Navy, jet da 100 milioni di sterline cade in mare dalla portaerei: decollo disastroso

30 novembre 2021 a

Un video impressionante, quello pubblicato su Twitter dall'utente @sebh1981. Un video diventato virale alla velocità della luce. Le immagini infatti sembrano mostrare un jet F-35 che si schianta giù da una portaerei della Royal Navy, la HMS Queen Elizabeth.

Nelle immagini si vede il pilota costretto ad auto-espellersi dal velivolo, un gingillo che costa la bellezza di 100 milioni di sterline e che cade rovinosamente in mare. Nelle immagini, si vede il jet avvicinarsi al trampolino di lancio, ma invece di guadagnare velocità rallenta fino a quando raggiunge la rampa, per poi ribaltarsi in mare.

Immagini che sono diventate subito anche un caso politico, tanto che è stato costretto a intervenire il ministero della Difesa inglese, il quale ha detto di essere a conoscenza delle immagini, confermandone la veridicità, ma aggiungendo che è ancora troppo presto per commentare le potenziali cause dell'incidente.

Le indagini sull'accaduto sono ancora in corso, così come sono ancora in corso i tentativi di recuperare il velivolo. Una delle ipotesi più accreditate è che a causare l'incidente possa essere stato un coperchio del motore che, lasciato aperto per errore sul jet, ha compromesso il decollo. In modo rovinoso...

