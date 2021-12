Principe Carlo sconvolto, Rihanna si presenta davanti a lui "vestita" così: occhio alla faccia | Guarda

01 dicembre 2021 a

Le Barbados diventano una repubblica, la più giovane del mondo, e dicono addio alla Regina Elisabetta e al Regno Unito. L'isola, ormai ex dominio britannico, ha festeggiato in pompa magna l'evento politico con una grande cerimonia pubblica alla quale, accanto al principe Carlo d'Inghilterra, in rappresentanza della Sovrana e della ex madre patria, a conferma di come la transizione sia stata tutto tranne che traumatica, ha brillato Rihanna.

La 33enne popstar mondiale, rivelatasi giovanissima a metà anni Duemila con tormentoni come Pon de replay e Umbrella e sbarcata con successo anche al cinema, è senza ombra di dubbio la "bajan" (come si definiscono gli abitanti locali) più famosa del pianeta ed è stata salutata come una vera e propria eroina nazionale.

Per l'occasione, la "perla dei Caraibi" si è presentata con un abito da sera più adatto a un red carpet di Hollywood che a un evento istituzionale. Sfilata accanto alla premier Mia Mottley e a Carlo, Rihanna ha conquistato tutti, spettatori e obiettivi delle telecamere, grazie all'aderentissimo abito firmato Bottega Veneta con scollo all'americana e generosissimo scorcio sulla schiena nuda.

Un look che si abbinava alla perfezione con una delle frasi benauguranti più citate della serata, quella "Risplendi come un diamante" citazione, ovviamente, di un suo grande successo, Diamond.

