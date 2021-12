Joe Biden? "Ora che non c'è più Trump...": la vergogna negli Stati Uniti dopo la sparatoria a scuola

Carlo Nicolato 02 dicembre 2021 a

a

a

Per caso qualcuno ha sentito parlare di una sparatoria in una scuola del Michigan con tre ragazzi uccisi e altri otto feriti? In altri tempi, quando alla Casa Bianca c'era Donald Trump, lo stesso fatto avrebbe inevitabilmente innescato discussioni sul declino americano, e il solito mainstream avrebbe addossato le responsabilità al presidente che difende la lobby delle armi e che non ha a cuore il destino dei suoi ragazzi. Con Joe Biden è tutta un'altra storia, una sparatoria in una scuola è solo un incidente di percorso e non si può certo addebitare a lui il fatto che da che risiede alla White House di fatti di sangue tra le mura scolastiche ce ne sono stati addirittura 26, con 12 morti e 52 feriti. Per fare un confronto lo scorso anno ce ne furono 8 e i morti furono 5.

"Poteva ammazzare Joe Biden". Lo scoop che sconvolge gli Stati Uniti: faccia a faccia, la follia di Donald Trump

E dire che con Biden l'America avrebbe dovuto cambiare volto, doveva essere ricostruita dalle macerie del predecessore, e ricostruita perfino meglio: "Build Back Better" insomma. Un'America più giusta, in cui tra le altre cose i poliziotti non vanno in giro a sparare a caso alla gente di colore col plauso del presidente in carica. Almeno da questo punto di vista forse Biden ce l'avrà fatta? Secondo i dati ufficiali si stimano ad oggi 830 persone ammazzate dagli agenti, meno rispetto alle 1021 dello scorso anno e alle 1004 del 2019. Un po' meno ma manca ancora un mese alla fine dell'anno. Quanto alle persone di colore sembrerebbe che qualche passo avanti ci sia stato: le statistiche attestano che per mano dei poliziotti ne sono state uccise 113 contro le 241 dello scorso anno e le 235 di due anni fa.

"Una orribile manipolazione". Donald Trump demolisce Meghan Markle: il gioco sporco contro la Regina Elisabetta

In un mese il gap non può essere colmato, per cui lode a Biden. Ma c'è un inghippo: rispetto agli altri anni nel 2021 c'è stato infatti un ingiustificato boom di persone uccise registrate con "razza sconosciuta". Esattamente 448 contro le 126 dello scorso anno, e 202 di due anni fa. Una mancanza più o meno voluta della polizia o un suggerimento arrivato dall'alto affinché certe scomode statistiche non disturbino il manovratore? In un modo o nell'altro un basso trucchetto che dimostra che con Biden l'America non solo non è migliorata, ma è perfino peggiorata.

Video su questo argomento "Vedremo cosa succederà". Omicron, Biden e lo scenario peggiore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.