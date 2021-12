Meghan Markle demolita da Donald Trump: "Una orribile manipolazione", il gioco sporco contro la Regina Elisabetta

01 dicembre 2021 a

"Ha mancato di rispetto e ferito la Regina": Donald Trump ha puntato il dito contro Meghan Markle durante un'intervista con l’ex leader dell’Ukip Nigel Farage. Il colloquio verrà trasmesso dalla rete britannica Gb News oggi alle 19. "Penso che sia stata molto irrispettosa nei confronti della Regina, che è una grande donna, una persona storica", ha proseguito. L'ex presidente degli Stati Uniti - come riporta il Daily Mail, citato da Dagospia - ha accusato la duchessa di Sussex di aver "manipolato orribilmente" il marito Harry, fino a rovinare la relazione con la sua famiglia.

Inoltre, secondo Trump, la Markle sarebbe stata "inappropriata" quando ha usato il titolo reale per intromettersi nella politica americana. A tal proposito ha fatto riferimento per esempio a quando la duchessa ha scritto una lettera su carta intestata dei Sussex per chiedere al Congresso di affrontare questioni come il congedo di paternità. Nel corso dell'intervista, poi, l'ex presidente ha parlato anche del suo successore, il dem Joe Biden. E pure dei Black Lives Matter e della crisi dei migranti.

Non poche le critiche riservate al premier inglese Boris Johnson che, secondo Trump, avrebbe commesso il "grosso errore" di voler trasformare il Regno Unito nell’Arabia Saudita del vento con la creazione di parchi eolici per ridurre le emissioni. Alla fine del colloquio con Farage, l'ex numero uno della Casa Bianca non ha nascosto che sta considerando "molto seriamente" una sua ricandidatura alla presidenza degli Stati Uniti nel 2024.

