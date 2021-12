Conar Visser mangia per un mese solo nei fast food. Sconvolgenti conseguenze fisiche: com'è diventato

04 dicembre 2021 a

Per un mese Conan Visser, appassionato di fitness di Brisbane, in Australia, ha mangiato solo nei fast food Kfc per vedere cosa sarebbe successo al suo corpo. E il risultato non so è fatto attendere: la sua dieta a base di hamburger, patatine fritte e pollo fritto, gli ha fatto mettere su un chilo ogni tre giorni, per un totale di otto chili in 30 giorni. Riporta Dagospia che cita il Daily mail che l'uomo ha voluto fare questo "esperimento" per far capire a tutti gli effetti dannosi che il fast food e l’alcol possono avere sulla salute mentale e fisica. Il guru del fitness pesava 75 chili all’inizio del mese: quattro settimane dopo ne pesava 82,6.

Visser ha documentato i suoi pasti quotidiani su TikTok mostrando i cambiamenti nel suo corpo e anche gli esami del sangue che riportavano segnali di danni ai reni e al fegato. Non solo. E' diventato stitico. Ma uno degli effetti peggiori non è stato sul suo corpo, ma nella sua testa: "Una delle maggiori differenze che ho notato è stato il declino della mia salute mentale", ha raccontato in un video. "La mia autostima, la mia fiducia in me stesso, sono diminuiti". E "questo perché questo tipo di dieta rilascia più serotonina e abbassa la dopamina, quindi non solo ti senti demotivato e meno positivo, ma sei anche più felice di stare sul divano e fare meno", prosegue.

Dopo dieci giorni di dieta, alla luce dei risultati di sangue, urina e feci, Visser è dovuto addirittura andare in ospedale. Dove è stato sottoposto a una Tac urgente che ha mostrato come l’intestino del signor Visser si fosse bloccato a causa della mancanza di fibre nei pasti. Per portare a termine la sua sfida, ha fatto uso di potenti lassativi. Alla fine, aveva consumato più di 100.000 calorie e speso circa 1.000 dollari in pasti.

