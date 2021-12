Polpa di granseola, "contaminazione batterica": allarme dal ministero, il prodotto ritirato

03 dicembre 2021 a

a

a

Altro giro, altro richiamo che arriva direttamente dal ministero della Salute e che va a colpire il mercato alimentare. Il provvedimento in questione, pubblicato sul sito del dicastero, indica come da non consumare la polpa di granseola della marca Fish & Friends.

Cibo, così il cervello determina i nostri gusti: ecco perché da bambini odiamo la verdura

Il richiamo in questione è dovuto a un "rischio microbiologico", insomma a una sospetta contaminazione. E ancora, per completezza di informazione, viene messo in evidenza come il lotto in questione sia quello che risponde al numero 162507 e viene prodotto dalla Cam Evolution Srl, nello stabilimento di via Saloni 33 di Chioggia, in provincia di Venezia.

Prosciutto invaso da parassiti, orrore in tavola e sequestro: affettato-killer, cosa ci mangiamo

Il richiamo, nel dettaglio, è dovuto alla possibile presenza nel prodotto di un batterio, il Listeria Monocytogenes, circostanza che ha spinto le autorità a ritirare il lotto in questione dai supermercati. Nella nota diffusa dal ministero della Salute, si raccomanda di "non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato", per ottenerne la sostituzione oppure il rimborso.

E ancora, per completezza di informazione, si riporta che la data di scadenza del prodotto in questione è il 7 dicembre 2021, mentre la confezione è quella dal peso di 150 grammi.

Caffè, legame con ictus e demenza: la soglia massima al giorno per abbattere il rischio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.