Kenya, beve l'acqua e si ritrova questo nella gola: orrore senza precedenti, cosa state vedendo

04 dicembre 2021 a

a

a

Una sanguisuga uscita dalla bocca. Questo è quello che è capitato a un bambino di tre anni, che per mesi ha continuato a tossire e perdere sangue dal naso, fino a quando all'ennesima visita medica non ha sputato fuori l'animale lungo 8 centimetri. Il piccolo era stato ricoverato in ospedale in Kenya il mese scorso. Inizialmente la sanguisuga sarebbe stata ben più piccola, ma una volta ingerita sarebbe cresciuta. Secondo il medico, il dottor Jason Brotherton, l'animale era probabilmente entrato nella gola del giovane quando ha bevuto acqua contaminata.

"Attacco di rabbia, ha massacrato la domestica". Charlene ricoverata, "la vera ragione": orrore a Monaco

"Continuava a perdere sangue dal naso e a manifestare una tosse cronica per oltre tre mesi - ha spiegato l'uomo a The Independent -. Abbiamo controllato l'emoglobina ed era molto bassa, ma poi il piccolo ha iniziato a tossire così forte che la madre ha deciso di guardare in bocca e ha visto la sanguisuga nella parte posteriore della gola".

Prosciutto invaso da parassiti, orrore in tavola e sequestro: affettato-killer, cosa ci mangiamo

E ancora: "Il sanguinamento dal naso è un indizio piuttosto comune in pazienti che, per un motivo o l'altro, ingeriscono questi animali, che generalmente stazionano nelle vie aeree superiori. Ma se scendono nell'acido dello stomaco, li uccide. È comunque la prima volta che vedo una sanguisuga di queste dimensioni". Una notizia che ha stupito anche la madre del piccolo, ora più tranquilla dopo lo spavento.

Vedete tutti qeusti uomini accanto a Kim?. "Fatti fuori", l'ultimo orrore comunista. Pyongyang, filtrano voci terrificanti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.