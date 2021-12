Charlene di Monaco, drammatica conferma del padre: "Cosa sarà di lei", com'è ridotta la principessa

08 dicembre 2021 a

Prosegue il mistero, a tratti inquietante, di Charlene di Monaco, la principessa triste che ora sarebbe ricoverata in Svizzera. Il tutto a pochi giorni dal ritorno a Monaco, dopo i lunghi mesi passati in Sudafrica. La ragione del ricovero rimane poco chiara: c'è chi parla di esaurimento nervoso, chi invece di problemi di salute. Insomma, un giallo. Per certo, però, le cose con Alberto di Monaco, il marito, non vanno bene. E da tempo.

Ma ora, ad aggiungere qualche tassello a questa vicenda, ci pensa Michael Wittstock, il padre di Charlene, 75 anni, che si sbottona in un'intervista al giornale sudafricano You, in cui spiega che la figlia "supererà tutto questo e ne uscirà più forte". Una conferma al fatto che c'è qualcosa di grosso, di molto grosso, che proprio non va. Una conferma che arriva direttamente dal padre.

E ancora, il padre spiega che la figlia è temprata perché da nuotatrice "si sottoponeva ad allenamenti durissimi". E ancora: "Nuotava ogni giorno per venti chilometri". Dunque mister Wittstock ha anche spiegato che lui e sua moglie Lynnette, 74, non hanno raggiunto Charlène nei lunghi mesi in Sudafrica per via del coronavirus. Data l'età avevano paura di ammalarsi ma soprattutto temevano di contagiare la figlia indebolita dai continui interventi chirurgici, ha rivelato. Parole che confermano le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane e secondo le quali, in Sudafrica, Charlene fosse "quasi morta", così come confermato da una fonte a Page Six.

