Regina Elisabetta, la voce sul discorso di Natale: "Prima volta". Salute, ore di angoscia

Il tradizionale discorso di Natale della Regina Elisabetta è a rischio. Quest'anno potrebbe non essere lei a rivolgersi ai sudditi per augurare buone feste. L'allarme è stato lanciato dall'esperto reale Neil Sean, secondo cui la Sovrana potrebbe essere sostituita. Bisogna sottolineare, inoltre, che per la prima volta da molti anni Sua Maestà sarà costretta a celebrare il Natale senza il marito Filippo, scomparso lo scorso 9 aprile all'età di 99 anni. In ogni caso, Elisabetta sarà circondata dall'affetto e dall'amore dagli altri membri della Royal family, a partire dal figlio Carlo e dai suoi nipoti.

Preoccupa, però, il fatto che Buckingham Palace non abbia più rilasciato alcun aggiornamento sulle condizioni di salute della Regina dalla domenica della Memoria. Secondo Sean, quest'anno la Sovrana potrebbe essere rimpiazzata dal futuro re, il figlio Carlo, nel tradizionale discorso alla Nazione. Così da scongiurare brutte ricadute e permettere all'erede al trono di iniziare a prendere effettivamente il suo posto. Una sorta di prova prima dell'incoronazione ufficiale, insomma.

"Sua Maestà potrebbe non essere abbastanza in forma per rivolgersi alla nazione il giorno di Natale. Sua Altezza Reale il Principe Carlo dovrebbe intervenire e rivolgersi alla nazione il giorno di Natale”, ha fatto sapere l'esperto reale. In ogni caso, la Regina ha fatto capire più volte che lascerà il trono solo quando sarà inevitabile. Resta da vedere cosa succederà.

