Aereo precipita su una spiaggia delle Filippine: chi (e cosa) c'era a bordo, i bagnanti di sasso

Un aereo Cessna 206 con a bordo due piloti e 25 scatole di pesce vivo è precipitato su una spiaggia vicino a un villaggio nella località turistica di El Nido, nella provincia occidentale di Palawan, a causa di un problema al motore, secondo quanto hanno riferito i funzionari dell'aviazione civile. Il personale della guardia costiera filippina è intervenuto immediatamente e ha così salvato i due piloti vicino alla riva dove l'aereo privato è atterrato dopo essere decollato dalla città di San Vicente a Palawan.

E incredibile ma vero, sempre nelle Filippine e nelle stesse ore, un aereo della Philippine Airlines che trasportava 33 persone è uscito di pista dopo essere atterrato sotto la pioggia in un aeroporto centrale. L'incidente non ha causato feriti ma ha ritardato 34 voli in entrata e in uscita dallo scalo.

L'aereo a turboelica De Havilland Dash 8, che ha volato verso la provincia centrale di Cebu dalla vicina città di Caticlan nella provincia di Aklan, è stato rimorchiato lontano dalla pista tre ore dopo, consentendo la riapertura dell'aeroporto internazionale di Mactan-Cebu, ha affermato l'Autorità per l'aviazione civile delle Filippine. I 29 passeggeri e i quattro membri dell'equipaggio sono sbarcati in sicurezza, ha detto la compagnia di bandiera filippina. Sull'incidente è in corso un'indagine.

