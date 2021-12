Nuova Zelanda, vaccinato 10 volte in un solo giorno. Sconvolgente, come sta ora

11 dicembre 2021 a

Si fa vaccinare 10 volte in un giorno, così da dare il certificato vaccinale ai no vax, che in cambio lo hanno pagato. E' successo in Nuova Zelanda, dove infatti non chiedono un documento di identità prima della vaccinazione. Adesso, come riporta l'Adnkronos, le autorità sanitarie avrebbero aperto una inchiesta sulla clamorosa vicenda. La notizia è stata riportata dal sito Stuff, secondo cui l'uomo si sarebbe fatto pagare da alcuni no vax per farsi immunizzare al posto loro.

La ministra della Salute, Astrid Koornneef, ha detto di essere in angoscia per questo episodio e di prendere la questione molto sul serio. "Siamo molto preoccupati per questa vicenda e stiamo lavorando con le agenzie preposte. Uno status vaccinale inaccurato mette a rischio voi stessi, gli amici, la famiglia, la comunità e i sanitari che potrebbero curarvi in futuro", ha fatto sapere. In Nuova Zelanda, comunque, la campagna vaccinale procede a ritmi spediti. Circa l'89% della popolazione, infatti, è pienamente vaccinata.

Proprio come accade in Italia, anche lì è richiesto il certificato vaccinale in molti luoghi pubblici. Forse è stato proprio questo il motivo per cui dei no vax si erano rivolti all'uomo, promettendogli di pagarlo in cambio del pass. Con una popolazione di 5 milioni di persone, inoltre, il Paese ha registrato circa 12.500 casi di Covid-19 e 46 decessi dall'inizio della pandemia.

