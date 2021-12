Variante Omicron, Francia travolta: "Raddoppiamo la dose", la proposta disperata sul vaccino

14 dicembre 2021 a

La Francia è sempre più preoccupata per la diffusione della variante Omicron. Al punto che il comitato tecnico scientifico ha avanzato una proposta piuttosto particolare: quella di raddoppiare il “peso” della dose del vaccino Moderna, aumentandola da 50 a 100 microgrammi. Così facendo l’intenzione è di provare ad alzare ulteriormente il livello di protezione dalla nuova variante del Covid.

D’altronde in Francia la situazione epidemiologica è precipitata in un arco temporale piuttosto breve: a metà novembre i casi giornalieri registrati erano intorno agli ottomila, ieri invece erano oltre 48mila. Un aumento a dir poco spaventoso, con il numero di contagi divenuto maggiore di ben sei volte nel giro di un solo mese. Tra l’altro il picco è stato di circa 52mila casi, toccati nel corso della passata settimana. A generare l’allerta massima da parte delle autorità sanitarie francesi sono anche i dati provenienti dagli ospedali, dove i ricoverati ordinati sono oltre 12mila (praticamente il doppio di quelli italiani) mentre quelli in terapia intensiva sono più di 2.200 (contro gli 800 nostrani).

L’impennata dei contagi viene ricondotta anche alla variante Omicron e adesso il timore della Francia è che le festività di Natale possano dare un’ulteriore spinta, dati i contatti ravvicinati, prolungati e al chiuso che avverranno nei giorni liberi. Parigi deve quindi correre con le vaccinazioni: le terze dosi sono partite, la prima per i bambini fra i 5 e gli 11 anni verrà aperta dal 20 dicembre.

