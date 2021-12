Si infila uno squarcia-panzer nell'ano. Panico al pronto soccorso: come è ridotto

16 dicembre 2021 a

Si è presentato al pronto soccorso del Gloucestershire Royal Hospital con un proiettile incastrato nell'ano: "Ci ha detto di aver messo la pallottola sul pavimento mentre sistemava i suoi cimeli, poi però è scivolato ed è caduto su di essa ferendosi", hanno raccontato i medici spiegando quanto era successo lo scorso primo dicembre, quando hanno dovuto chiamare una squadra di artificieri dopo che un uomo si è presentato lì con un proiettile della Seconda Guerra Mondiale nel sedere.

Secondo quanto riporta il Fatto quotidiano che cita il Sun l’uomo, appassionato di cimeli bellici, ha spiegato ai soccorritori di essere un collezionista e di avere in casa un arsenale di residuati di guerra. Ha detto che mentre li stava mettendo in ordine è "scivolato e caduto" sul proiettile lungo 17 centimetri e largo 6 che lo ha penetrato. Si trattava di un missile di piombo “progettato per squarciare l’armatura di un carro armato“, come hanno precisato i militari intervenuti.

Temendo che potesse esplodere, infatti, i medici hanno subito chiamato gli artificieri. Alla fine tutto si è risolto nel migliore dei modi. Il mixa proiettile è stato rimosso senza conseguenze per l'uomo che comunque ha rischiato la vita perché poteva perforargli l'intestino e spedirlo all'altro mondo.

