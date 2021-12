Regina Elisabetta, il suo rito segreto per Natale. "Di nascosto da tutti": Filippo morto, indiscreto straziante

16 dicembre 2021 a

Aveva un segreto "natalizio" la Regina Elisabetta con il suo amato e compianto principe Filippo. Anche quest'anno che il Natale è alle porte Sua Maestà volerà a Sandringham in elicottero il 17 dicembre: qui accoglierà figli, nipoti e bisnipoti e sarà la prima volta senza il marito e il secondo senza il principe Harry e Meghan Markle. Non solo. Riporta Leggo che non sarà più Filippo a indirizzare i presenti ai tavoli per l’apertura dei propri regali, anche se continueranno a rispettare l’usanza tedesca di aprirli alle 18 del 24 dicembre dopo aver bevuto il tè.

La Regina Elisabetta peraltro dovrà continuare il suo privatissimo e segreto rito che condivideva con il principe Filippo e che pochissime persone conoscevano. Pare infatti che nonostante la presenza di diversi alberi di Natale giganteschi e sfarzosi nelle diverse residenze reali, la coppia fosse solita addobbare un albero segreto, tutto loro. Era il loro albero.

Ma com'era? Quello che si sa è che era artificiale per rispettare l’ambiente. Elisabetta e Filippo utilizzavano sempre decorazioni argentate perché i festoni dorati li consideravano "troppo pacchiani". Un altro dettaglio suò Natale a Sandringham è che gli addobbi vengono smantellati il 6 febbraio, anniversario della morte di Re Giorgio VI.

