Primo sms all'asta, robe da pazzi: ecco quanto hanno pagato per questa schermata

La tecnologia per l'invio dei messaggi di testo è stata ideata all'inizio degli anni '90 dall'ingegnere della Vodafone Neil Papworth. Che all'epoca aveva appena 22 anni e per il Natale 1992, ultimato il codice per l'invio dell'SMS, ne mandò uno di auguri da un pc all'Orbitel 901 di Richard Jarvis, ancora oggi manager della compagnia.

Nel messaggio c'erano solo 17 caratteri: "Merry Christmas". Da quel primo SMS sono passati 7 anni prima che la funzione venisse diventasse di dominio pubblico. Oggi la Vodafone ha deciso di mettere all'asta quel primo storico messaggio per una cifra base di 170mila dollari.

L'asta si terrà esclusivamente online e l'acquisto di questo pezzo di storia verrà pagato in criptovaluta.

