Lo sceicco Al Maktoum rovinato dalla ex moglie: quanti soldi incassa Haya di Giordania per divorziare

22 dicembre 2021 a

a

a

L'unica persona in grado di rovinare economicamente il ricchissimo sceicco Al Maktoum? L'ex moglie, principessa Haya di Giordania. Il 72enne Mohammed bin Rashid Al Maktoum, una delle personalità più influenti di Dubai e del mondo, è stato condannato dal tribunale di Londra a versare alla ex consorte la bellezza di 635 milioni di euro, l'equivalente di 550 milioni di sterline. Secondo il giudice inglese è questa la cifra che lo sceicco, primo ministro e vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti nel 2006, deve ad Haya per il mantenimento dopo il divorzio della moglie e dei due figli avuti insieme a lei.

Ecco che fine fa la Lamorghini dello sceicco: arriva un orso e... il video che fa il giro del mondo | Guarda





La fine della storia d'amore tra Al Maktoum e Haya, sorella del Re di Giordania, aveva sconvolto il Medio Oriente e appassionato l'Altissima società britannica, in un intreccio di interessi economici e finanziari, politica e puro gossip di lenzuola. La donna infatti era fuggita da Dubai nel 2019, con una modalità da romanzo d'appendice. Haya sosteneva di essere stata "terrorizzata" dallo sceicco, vero e proprio marito-padrone d'altri tempi. L'agio senza paragone, i riflettori del jet set e una vita pubblica da nababbi si scontravano con la prigione dorata a cui era stata di fatto condannata. Non a caso Al Maktoum è stato denunciato in Gran Bretagna anche per il trattamento violento e vessatorio riservato alla figlia maggiore, "prigioniera" come Haya a Dubai.

"Ecco chi non vedrete sulle tribune". Gp in Arabia Saudita, la dura legge dello sceicco: chi rischia la cacciata

Come ricorda Tgcom24, Al Maktoum potrà almeno consolarsi con l'ingresso trionfale nel Guinness dei primati: la somma da sborsare per il suo divorzio ha sbriciolato il record precedente detenuto da un oligarca russo che nel 2016, per dire addio alla consorte Tatiana Akhmetova, dovette sborsare 450 milioni di euro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.