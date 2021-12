Kazumi, "mezz'ora di...": il regalo di Natale della star a luci rosse al suo uomo, roba oltre ogni decenza

26 dicembre 2021 a

a

a

Ses** con un'altra donna. È questo il regalo che la modella 24enne Kazumi ha fatto al fidanzato per Natale. Il motivo? I troppi impegni che non le permettono grande intimità con il proprio uomo. La giovane, che lavora per OnlyFans (sito che offre servizi d'intrattenimento tramite abbonamento), ha deciso di regalare al compagno del tempo con una prostituta.

Questo balordo? Entra nella stalla, lega un cavallo e ci fa sesso. Un finale raccapricciante: le immagini dalla stalla

"Sono stata così impegnata a lavorare su OnlyFans che ho capito che il mio ragazzo aveva bisogno di un po' di se**o extra, mi sono preoccupata perché era solo. Mi supporta molto ma ho l'impressione che a volte sia timido", ha detto secondo quanto riportato dal Mirror. E ancora: "Il se**o tra noi due funziona ma volevo che esplorasse un po' al di fuori della coppia".

"Trenta minuti gratis con la prostituta dei tuoi sogni". Proposta indecente: in cambio...

Per Kazumi non bisogna vergognarsi di comprare i rapporti sessuali. D'altronde, ha confessato, "se vogliamo qualcosa, perché non pagare per farlo lecitamente ed eticamente in un bordello legale?". Non solo, perché la 24enne mette sullo stesso piano il se** e altri acquisti: "Molte persone non si sentono a loro agio pensando di pagare per un po' di intimità, ma non c'è davvero ragione di considerare questo argomento un tabù visto che compriamo già un sacco di altre cose".

Sesso di gruppo davanti alle telecamere. Scandalo nella polizia: chi c'era nel letto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.