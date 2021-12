Regina Elisabetta, "come voglio ammazzarla". Il video-choc: un drammatico sospetto sull'identità del folle

27 dicembre 2021 a

Paura per la Regina Elisabetta. Dopo l'assalto nei giardini di Windsor di un 19enne armato, spunta un video di minacce. Nel filmato si vede un uomo mascherato, armato di balestra, che minaccia di "assassinare la Regina per vendicare il massacro di Amritsar del 1919". Le immagini sono state diffuse dal Sun, convinto che il giovane del video sia lo stesso arrestato nella residenza della Corona inglese.

Il filmato è stato pubblicato su Snapchat da un uomo che dice di chiamarsi Jaswant Singh Chail, alle 8.06 del giorno di Natale, esattamente 24 minuti prima dell'arresto al castello di Windsor. "Mi dispiace per quello che ho fatto e quello che farò - si sente dire nel video da una voce distorta - cercherò di assassinare la Regina Elisabetta, per vendicare quelli che sono morti nel massacro del Jallianwala Bagh".

Ossia quando, durante una protesta in difesa di due leader indipendentisti indiani, furono uccise centinaia di persone. Non solo, perché l'uomo misterioso afferma di voler vendicare "anche quelli che sono stati uccisi, umiliati, discriminati per la loro razza, io sono un indiano sikh". E ancora: "Il mio nome era Jaswant Singh Chail, ora è Darth Jones", conclude con un riferimento a Star Wars e all'attore James Earl Jones che ha dato la voce a Darth Vader. Intanto Scotland Yard ha detto che "dopo l'arresto, gli investigatori stanno valutando il contenuto del video". Il 19enne che ha fatto ingresso a Windsor è attualmente in stato di fermo per una valutazione psichiatrica.

