Usa, "collisione tra satelliti": stazione cinese sotto attacco, perché abbiamo sfiorato la guerra

Non siamo in guerre stellari, ma quasi. Stando a un rapporto inviato dalla governo di Pechino all’Ufficio delle Nazioni Unite che si occupa degli affari dello spazio, due satelliti di Elon Musk avrebbero sfiorato la collisione con la stazione spaziale cinese. Quest’ultima sarebbe stata costretta a effettuare delle manovre evasive in due diverse occasioni per evitare che venisse messa in pericolo la sicurezza e la sopravvivenza degli astronauti in orbita.

La questione sembra seria, perché in caso di impatto si sarebbe potuta verificare sul serio una catastrofe nello spazio. E invece per ora la questione è rimasta sopita, anche se la Cina ha deciso di lamentarsi ufficialmente con le Nazioni Unite: in pratica la stazione spaziale cinese Tiangong ha dovuto eseguire una manovra evasiva a luglio e un’altra a ottobre per evitare la collisione con la navicella SpaceX.

L’azienda di esplorazione spaziale del miliardario Elon Musk non ha voluto replicare, e ciò ha creato non pochi malcontenti negli internauti di Pechino. Tra l’altro la Cina è molto strategica per Musk, che non può correre il rischio di inimicarsela: Tesla vende circa un quarto della sua produzione in Cina e non a caso ha pure una fabbrica a Shangai.

