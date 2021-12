Joe Biden, "in decomposizione", indiscrezione-choc: nel 2024 non si candida. E al suo posto...

28 dicembre 2021 a

Secondo Dagospia in Usa è in atto un clamoroso ribaltone nel partito democratico. Visto lo stato di decomposizione di Joe Biden, fra i democratici Usa sta montando l’idea di lanciare Michelle Obama alla presidenza nel 2024. C'è già chi approva la scelta come il podcater Joe Rogan: “E' fantastica, è intelligente, è la moglie del miglior presidente che abbiamo avuto. Se decidesse di candidarsi, vincerebbe”. Tra l'altro l’eventuale ticket Obama-Harris dovrebbe vedersela contro l'ex presidente Donald Trump e il governatore della florida Ron Desantis.

Intanto Biden alla ricerca di consensi è sbarcato su Tik Tok con un video ironico, lungo diciassette secondi appena, postato dall’account ufficiale della boys-band più famosa d’America, i Jonas Brothers lanciati nell’Olimpo della musica grazie alle serie tv di Disney Channel. Un video in 24 ore che ha già ottenuto 50 milioni di visualizzazioni, 10 milioni di like e 500mila condivisioni. Secondo Repubblica è, "un disperato tentativo di far pervenire il proprio messaggio sui vaccini a un pubblico più ampio". Così Biden è sbarcato su TikTok: l’app cinese "amatissima dalla Generazione Z, che con oltre un miliardo di utenti ha superato anche Google come piattaforma più visitata del 2021. Biden tenta di sfruttarne l’immenso bacino di utenti, a differenza di Trump che la considerava un potenziale strumento di spionaggio cinese.

