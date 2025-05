Carney-Trump, lo scontro: "Canada non in vendita", "Mai dire mai"

Il Canada “non è in vendita”: il premier Mark Carney lo ha ribadito subito prima della sua visita alla Casa Bianca, riferendosi alla volontà di Donald Trump di fare del Canada il 51esimo Stato Usa. "Con rispetto, l'opinione dei canadesi sulla questione del 51esimo Stato non cambierà", ha detto Carney. “Mai dire mai, sarebbe un bel matrimonio, vedremo”, ha replicato a distanza il capo della Casa Bianca.

Il tycoon, poi, su Truth Social ha sottolineato che gli Usa non hanno bisogno di nulla dal Canada: “Perché l'America sovvenziona il Canada con 200 miliardi di dollari all'anno, insieme alla protezione militare gratuita e molte altre cose? Non abbiamo bisogno delle loro auto, non abbiamo bisogno della loro energia, non abbiamo bisogno del loro legname, non abbiamo bisogno di nulla da loro a parte la loro amicizia, che spero manterremo sempre. Loro, invece, hanno bisogno di tutto da noi".