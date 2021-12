Andrea e le ragazzine stuprate, "dopo la condanna di Ghislaine…": la foto che a Buckingham Palace vogliono distruggere

31 dicembre 2021 a

A Buckingham Palace non vogliono avere nulla a che fare con Andrea, terzogenito della regina Elisabetta. Per lui la situazione si è complicata, dato che Ghislaine Maxwell è stata condannata e riconosciuta dalla legge come una adescatrice di minori. Il principe verrà chiamato a rispondere delle accuse di Virginia Giuffre, una delle vittime di Epstein e Maxwell che sostiene di essere stata forzata ad avere rapporti sessuali con il figlio della regina Elisabetta più di una volta.

Dopo la sentenza, a Buckingham Palace c’è ancora più voglia di far finire tutto nel dimenticatoio, a partire dalle foto della Maxwell sul trono della sovrana. Gishlaine era considerata dal principe Andrea una delle sue migliori amiche, così come Epstein per anni è stato un uomo molto vicino al terzogenito della regina Elisabetta. Epstein è morto suicida nella sua cella il 10 agosto 2019, ma ciò non cancella il fatto che per l’opinione pubblica britannica sia l’uomo che ha prestato o regalato milioni di sterline ad Andrea e a sua moglie Sarah Ferguson.

E poi, come sottolinea il Corriere della Sera, per il principe Andrea c’è il problema della foto che lo ritrae al fianco di Virginia Giuffre nella dimora londinese di Ghislaine: il duca aveva dichiarato di non ricordare nemmeno di aver incontrato quella ragazza, che adesso potrebbe costargli molto caro.

