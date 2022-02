Marocco, bimbo caduto nel pozzo: "In che condizioni lo hanno trovato", dopo cinque giorni come lo stanno tirando fuori

05 febbraio 2022 a

Un intero Paese è idealmente affacciato all’imboccatura del pozzo da cui i soccorritori stanno cercando di estrarre Ryan, il bambino di cinque anni rimasto intrappolato da martedì. Le ultime notizie che arrivano dal Marocco sono positive, ma è presto per cantare vittoria: innanzitutto un soccorritore ha smentito le voci secondo cui il bimbo presenterebbe delle ferite gravi.

Il bimbo bloccato in un pozzo in Marocco. "Cos'hanno trovato a due metri da lui". Una sconvolgente corsa contro il tempo

Potrebbe però aver riportato delle fratture serie, per questo motivo è pronto un elicottero che lo trasporterà in uno degli ospedali meglio attrezzati del Paese non appena verrà estratto dal pozzo. I soccorritori hanno completato gli scavi orizzontali: una squadra di medici si è recata nel tunnel costruito per tirarlo fuori, ma non è dato sapere quanto tempo ci vorrà. “Rayan è vivo, lo tireremo fuori oggi”, ha assicurato l’ingegnere Mourad Al Jazouli, che è a capo dei soccorritori.

Il bimbo è caduto in un pozzo a 32 metri di profondità e si trova in uno spazio che non supera i 25 centimetri: non è escluso che abbia riportato fratture serie, ma presto dovrebbe essere fuori e ricevere finalmente le cure mediche. “Resto fiducioso che mio figlio uscirà vivo da questo pozzo - ha dichiarato il padre di Ryan alla televisione di Stato - ringrazio tutti coloro che si sono mobilitati e coloro che ci sostengono in Marocco e altrove”.

