Jannik Sinner, attimi di paura a Roma: "Continua a camminare o è finita"

A Roma non ci sarà, ma tutti sono pazzi d’amore per Jannik Sinner, arrivato nella Capitale per assistere alle partite del torneo. In tanti giovedì 9 maggio si sono messi in fila per avere un autografo del campione altoatesino, scortato dagli uomini della sicurezza che gli hanno intimato di non fermarsi per non rischiare di restare bloccato.

"Continua a camminare o è finita", è il diktat riportato dalla Gazzetta dello Sport riguardo alle parole degli addetti alla sicurezza, che hanno protetto il numero due al mondo all’arrivo al Foro Italico. In tanti appassionati, con quaderni, palline e quant’altro, gli hanno chiesto un autografo. Il tutto dopo aver risposto “assente”, per la febbre, alla festa celebrativa della Coppa Davis vinta dall'Italia lo scorso novembre a Malaga, reunion andata in scena lunedì sul centrale.

Jannik Sinner tenta il miracolo a casa della Juve: pronto a tutto per il Roland Garros

Insomma, tanto amore per Sinner per ricaricarsi e tornare ad allenarsi nel tentativo di recuperare in vista dei Roland Garros. Jannik corre contro il tempo e cercherà di recuperare al J Medical (il centro medico della Juventus di fronte allo Stadium) per un percorso terapeutico che sarà svolto di concerto col suo fisioterapista Giacomo Naldi e che prevede anche riabilitazione in piscina.

"Il cerchio si chiude": infortunio di Jannik Sinner, quel brutto sospetto di Rafa Nadal

A Roma, intanto, il 22enne altoatesino ha fatto commuovere anche un bambino, che non è riuscito a trattenere le lacrime vedendolo. Tutti avrebbero voluto toccarlo, dargli una pacca, fargli capire quanto gli vogliono bene. E dirgli che lo aspettano quanto prima in campo: il Roland Garros è in dubbio, non rischiare è la parola d'ordine, ma Jannik farà di tutto per esserci. Intanto, a Roma, Novak Djokovic è uno dei candidati finali per la vittoria e così facendo potrebbe allungare per conservare il più possibile il posto di numero 1.