Il gatto Ashes scompare? Ecco dove lo ritrovano dopo sei anni: la padrona sotto-choc

Una storia che ha dell'assurdo quella di Ashes, gatto di una famiglia del Maine, Stati Uniti. Dopo ben sei anni e oltre 2mila chilometri di girovagare, il felino è riuscito a tornare a casa. Una notizia che ha sconvolto la famiglia di appartenenza. "Denise Cilley, la proprietaria proveniente da Chesterville - scrive il Guardian - ha detto di essere rimasta scioccata nel ricevere un messaggio vocale la scorsa settimana in cui le veniva annunciato che il suo gatto, Ashes, era stato localizzato in Florida".

Il gatto era scomparso nel 2015 durante la festa per il decimo compleanno di sua figlia. La famiglia di Ashes, nel frattempo, ha cambiato vita dando per scontato che il felino non sarebbe più tornato: "L'hanno cercato per un po' e hanno purtroppo concluso che probabilmente era stato vittima di un predatore", ha detto Janet Williams, amica di famiglia.

È stata lei, una volta ritrovato, a prendere la custodia temporanea del gatto in Florida. Lo studio di un veterinario ha confermato l'identità del felino, grazie al microchip impiantato quando era cucciolo. Anche se rimane ancora un mistero come sia potuto arrivare in Florida dal Maine.

