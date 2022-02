Principe Andrea salvo, "ma paga la Regina Elisabetta": pedofilia, una bomba milionaria su Buckingham Palace

16 febbraio 2022 a

Il principe Andrea ha scampato il processo in tribunale. Il figlio della Regina Elisabetta ha infatti raggiunto un accordo extra-giudiziale con la sua accusatrice Virginia Roberts Giuffre. La donna lo aveva accusato di molestie sessuali nell'ambito del caso Epstein. L'accordo prevede un indennizzo non reso noto. Non solo, perché il principe si è impegnato a fare anche una "sostanziosa donazione" a supporto delle vittime di abusi sessuali e ha lodato il "coraggio" della 38enne affermando di "non aver mai inteso" denigrarla.

Nonostante abbia negato di tirarsi indietro davanti alla promessa di denaro, alla fine la Giuffre ha cambiato idea. Gli esperti legali americani ritengono che potrebbe arrivare anche a 10 milioni dollari il risarcimento da parte del principe. Peccato però che Andrea non è in possesso di questa somma. Nemmeno dopo che ha venduto il lussuoso chalet di Verbier per pagare le spese legali.

Così a mettere le mani nel portafoglio è la madre Elisabetta. Sarà lei a dover sborsare la cifra. Tutto sarebbe disposta a pagare pur di non vedere infangare nuovamente la Corona inglese. Da parte di Buckingham Palace - Carlo e William in primis - devono essere arrivate anche fortissime pressioni su Andrea perché trovasse una soluzione. E così sembra essere stato.

