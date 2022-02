Chiesa, il prete sbaglia la formula per 20 anni: battesimi da rifare

16 febbraio 2022 a

È diventato un caso quanto accaduto in una diocesi di Phoenix, Stati Uniti. Qui sono in migliaia i battesimi da rifare. Il motivo? Il sacerdote Andres Arango ha sbagliato per più di 20 anni la formula. Il prete, che si è dimesso, diceva "ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo". Un errore, lo definisce Thomas J. Olmsted, che spiega: "Il problema con l'uso del 'Noi' è che non è la comunità che battezza una persona, ma è Cristo, e Lui solo, che presiede a tutti i sacramenti, e quindi è Cristo Gesù che battezza". Da qui la decisione della Chiesa di annullare tutti i sacramenti che erano stati celebrati nella sua parrocchia.

A spiegare l'accaduto e dare la notizia ai fedeli, lo stesso Olmsted: "Informo i fedeli che i battesimi celebrati dal reverendo Andres Arango, sacerdote della diocesi di Phoenix, non sono validi. Questa determinazione è stata presa dopo un attento studio da parte dei funzionari diocesani e dopo aver consultato la Congregazione per la Dottrina della Fede a Roma".

"Mi rattrista - ha commentato il diretto interessato una volta raggiunto dalla notizia - apprendere che ho eseguito battesimi non validi durante il mio ministero di sacerdote utilizzando regolarmente una formula errata". Arango ha voluto scusarsi, dicendosi "profondamente dispiaciuto per il mio errore e per come questo abbia colpito numerose persone nella mia parrocchia e altrove".

