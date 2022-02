Ucraina, "la situazione sta peggiorando": violato il cessate il fuoco nel Donbass. E Putin minaccia: la guerra è già iniziata?

18 febbraio 2022 a

Continua a essere alta la tensione ai confini dell’Ucraina. La situazione nei territori del Donbass - dove sono state denunciate 60 violazioni del cessate il fuoco da parte dei separatisti filorussi nelle ultime 24 ore - è in costante “deterioramento”, stando alle parole di Vladimir Putin. Il leader del Cremlino ha però aggiunto di essere pronto alle trattative con gli Stati Uniti e con la Nato sui missili a medio e corto raggio e sulla trasparenza militare in Europa.

A una condizione però: che i colloqui includano le richieste di garanzie sulla sicurezza avanzate da Mosca. Infine Putin si è detto convinto che le sanzioni contro la Russia a causa della crisi ucraina arriveranno comunque: “Gli occidentali troveranno una scusa per imporle”. Nel frattempo dalla conferenza di sicurezza di Monaco Antony Blinken, segretario di Stato americano, ha dichiarato che gli Usa stanno facendo “tutto il possibile per percorrere una via diplomatica e risolvere i problemi. Ma mi preoccupa che questa non è la strada imboccata dalla Russia. Vediamo sempre più forte militari alle frontiere e truppe che potrebbero essere pronte a colpire”.

Timori condivisi da Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite: “Sono molto preoccupato dalla possibilità che si sviluppi un nuovo conflitto in Europa. Non credo che accadrà, ma nel caso sarebbe catastrofico. Questo è il tempo di una seria de-escalation”.

