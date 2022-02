Charlene di Monaco, "come sta davvero": Alberto rompe il silenzio, dalla clinica in Svizzera...

19 febbraio 2022 a

a

a

Preoccupano ancora le condizioni di salute della principessa Charlene di Monaco. Dopo il suo rientro nel Principato, a seguito di una lunga permanenza in Sudafrica, la moglie di Alberto non è riuscita a stare accanto alla sua famiglia. La grave infezione a gola, naso e orecchie contratta all'estero non le ha lasciato nemmeno un attimo di pace: prima gli interventi chirurgici, poi il ricovero in una clinica in Svizzera, dove si trova tuttora.

"La ex cacciata dal principato". Il dramma di Charlene, ora si capisce tutto: fino a dove si era spinto Alberto

Il principe è sempre stato molto riservato sulla questione. Questa volta, però, ha deciso di rilasciare qualche dichiarazione a Monaco Matin. Le notizie sembrano essere rassicuranti: "La principessa Charlene sta molto meglio. Spero che tornerà nel Principato molto presto", ha detto, non sbilanciandosi sulla data del rientro. Certo, non si tratta di nulla di nuovo. Più volte nei mesi scorsi Alberto aveva detto che la moglie sarebbe rientrata "presto". Solo che poi non è mai successo veramente.

"Ricovero ad oltranza". Charlene di Monaco, una drammatica conferma sulle sue condizioni: terrore nel principato

Finora, comunque, la famiglia Grimaldi ha preferito non fornire dettagli sulle reali cause del ricovero della principessa. Tuttavia, c'è chi ha parlato di un presunto intervento chirurgico non andato a buon fine, motivo per cui Charlene non si sarebbe mai tolta la mascherina dal volto. Altri hanno parlato di una patologia tumorale tenuta nascosta, anche se questa ipotesi è stata subito smentita dal principe Alberto.

"Charlene di Monaco? Assolutamente no". La massima esperta italiana di reali: cosa c'è dietro la vita d'inferno della principessa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.